В Брянской области в результате удара беспилотника пострадали девять человек — их доставили в больницу с осколочными ранениями, всем назначили амбулаторное лечение. Атака произошла в посёлке Климово: под удар попал служебный автобус, в котором находились шесть работников и местные жители.Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Ещё один удар пришёлся на предприятие в Стародубе — там ранения получил 34‑летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь. За минувшие сутки силы ПВО и специальные подразделения в Брянской области уничтожили 506 беспилотных аппаратов самолётного типа — с этим справились расчёты Минобороны РФ, бригады «БАРС‑Брянск», группы Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.