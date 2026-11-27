Мэрия Брянска обнародовала подробности о главной новогодней ёлке-2026.

Десятиметровую зелёную красавицу нашли на Ольховской улице в посёлке Ходаринка. Ель растёт у частного дома, владельцы которого подарили дерево городу, рассказали в муниципалитете.

«По традиции свежесрубленную ёлочку дорожники привезут в сквер Карла Маркса и установят на специальную площадку, подготовленную в чаше укрытого на зиму фонтана», − поделились в пресс-службе.

Сотрудники дорожного управления намерены приступить к установке и украшению ели 3 декабря. По расчётам горадминистрации, процесс займёт неделю.

«Начнут с электрических гирлянд, в которых будут светиться около 3000 лампочек. На ветки повесят более 400 шаров. В завершение вокруг ёлки поставят ограждение из фигур сказочных персонажей», − отметили в мэрии.

Живые ёлки появятся также около ДК Медведева, в посёлках Радица-Крыловка и Октябрьский, искусственные − у цирка и ДК БМЗ, кинотеатра «Салют», ДК железнодорожников, в сквере «Литий», у магазина «Шипка» и на разворотных кольцах возле Телецентра, «Аэропарка» и областной ГАИ.