На прямой линии губернатор Брянской области Егор Ковальчук в ответ на обращения жителей рассказал о новой схеме вывоза ТКО из приграничных районов.
Проблемная ситуация связана с тем, что вывозить мусор регоператору приходится под обстрелами ВСУ.
«Мы прорабатываем вариант площадок временного накопления, и дальше уже с этих площадок под прикрытием мобильных огневых групп будет организован вывоз. Безусловно, мы не можем допустить антисанитарии, но, возможно, методы будут отличаться от привычных», − сообщил глава региона.