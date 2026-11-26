На прямой линии губернатор Брянской области Егор Ковальчук в ответ на обращения жителей рассказал о новой схеме вывоза ТКО из приграничных районов.

Проблемная ситуация связана с тем, что вывозить мусор регоператору приходится под обстрелами ВСУ.