Прокуратура Брянской области сообщила о ДТП, в котором пострадали сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 23 ноября, когда группа сотрудников дорожной полиции работала на месте смертельной аварии в Навлинском районе.

Как рассказали в надзорном органе, около 19:30 64-летний житель Комаричского района на «Ладе Гранте» проигнорировал требования регулировщика и врезался в оформлявших ДТП полицейских.

«В результате один сотрудник полиции получил смертельные ранения, еще несколько правоохранителей получили травмы различной степени тяжести», − сообщили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств инцидента и ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по следам происшествия.