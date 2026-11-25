Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ Зои Космодемьянской завершились в Тамбове. В турнире участвовали и брянские каратисты.

Общий итог — в активе брянцев 27 медалей разного достоинства. Самыми успешными оказались юные спортсмены. «В группе 12–13 лет София Карпова, Софья Костина и Тимофей Половой по два раза становились победителями», − рассказали в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

По оценкам профильного ведомства, в возрастных категориях 14–15 и 16–17 лет представители Брянщины показали высокий уровень мастерства.

«В возрастной группе старше 18 лет Варвара Лопатина добавила в актив команды две бронзовые медали», − отметили в департаменте.