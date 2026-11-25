Во вторник, 24 ноября, исполнился 121 год со дня рождения Михаила Петровича Ромашина — партизана, Героя Советского Союза, председателя сначала Орловского, затем Брянского облисполкома. Об интересных подробностях биографии известного земляка рассказал в паблике общества брянско-калининградской дружбы главный редактор «МК в Брянске» Григорий Кожурин.

Так совпало, что журналист и историк живет на улице, которая названа в честь «советского губернатора» Брянщины.

В послевоенные годы Михаил Ромашин был направлен на работу в недавно образованную Калининградскую область, где работал представителем Совета по делам колхозов при Совмине СССР по Калининградской области и завотделом административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС. Эти должности были ключевыми для развития региона в то время, считают специалисты. В янтарном крае Ромашин трудился с 1952 года, был также депутатом Верховного Совета Союза СССР. В 1961 году он вышел на пенсию и вернулся на Брянщину, где и похоронен.

«Местный краевед Михаил Курушин из посёлка Удельные Уты Выгоничского района, который основал здесь замечательный музей, рассказывал, что у них в селе находится домик - дача семьи Ромашиных, куда они раньше каждый год приезжали на лето. Кстати, к 100-летию Михаила Ромашина из Калининграда приезжала его семья. Дочь Михаила Петровича вышла замуж за профессора философии Аркадия Троепольского, который преподавал у нас в Калининградском университете», - сообщил Григорий Кожурин.

«Сейчас в «губернаторском коридоре» на втором этаже в правительстве Брянской области находится портрет советского «губернатора Брянщины» Михаила Ромашина. Красивый памятник, улица его имени… На Брянщине помнят и чтут имя земляка-героя», − отметил журналист.