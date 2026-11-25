Губернатор Брянской области Егор Ковальчук посетил единый колл-центр, который принимает вопросы на прямую линию главы региона, которая пройдет 26 ноября.

Руководитель Брянщины поблагодарил работающих с обращениями волонтеров за неравнодушие и ответственный подход к делу.

Егор Ковальчук заявил, что считает успешной такую прямую линию, по итогам которой максимальное число людей получило удовлетворяющие ответы на вопросы или интересующую информацию.

«Это не обязательно означает, что проблема будет решена так, как хочется человеку: это не всегда возможно и не всегда находится в правовом поле. Снять тревожность, обеспокоенность, какие-то бытовые неудобства, решить жизненно важные ситуации — прямая линия для этого и существует», − уверен губернатор.

Как заметил глава региона, большинство вопросов касается или работы УК, которая находится рядом, или работы дорожной службы, которая расположена буквально за углом. Эти проблемы — зона ответственности муниципалитета, властей на местах, и нужно администрировать поступающую информацию так, чтобы соответствующий уровень власти занимался соответствующими проблемами.

«Каждый должен заниматься своим делом. При этом задача власти — не перекладывать проблему, а решать ее на том уровне, который за это отвечает и где есть необходимые полномочия и ресурсы», − считает Егор Ковальчук.

На прямую линию поступило уже более 1200 обращений. Среди тем — безопасность, ЖКХ, дороги, социальная поддержка, здравоохранение, работа общественного транспорта.

Все они уже взяты на контроль, заверил губернатор: «По каждому будет организована работа профильных служб и все обратившиеся получат ответ».