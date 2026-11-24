В Брянской области вечером 23 ноября произошла автоавария, которая унесла две жизни. Подробности трагедии сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось в 17:35 на 394-м километре трассы М-3 в Навлинском районе. Как рассказали в ГАИ, автомобиль Renault под управлением 63-летнего водителя выехал на встречку и врезался в Volkswagen.

В результате столкновения 47-летний водитель немецкой машины и его 43-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Водитель Renault выжил. С травмами пострадавшего отвезли в больницу.