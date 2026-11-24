В понедельник, 23 ноября, Брянская область приняла делегацию комитета по экономической политике Совета Федерации.

Вместе с главой региона сенаторы возложили цветы к Вечному огню памяти народной на площади Партизан, посетили предприятия «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод», Брянское городское ПАТП.

Руководитель Брянщины провел рабочую встречу с председателем комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым. «Наметили определенные направления развития, и нам есть куда двигаться», — отметил губернатор по итогам разговора.

В Брянском государственном университете гости и руководители вузов обсудили интеграцию реального сектора экономики со сферами образования и науки.

По итогам совещания с участниками выездного заседания комитета по экономической политике СФ был выработан ряд предложений.

В него вошли:

разработка механизма страхования имущества участников свободной экономической зоны от военных рисков;

снижение порога вхождения в СЭЗ на территории Брянской области для предприятий обрабатывающих производств и сельского хозяйства с 1 млрд рублей до 150 млн рублей;

изменение источника финансирования в объеме 2 157,6 млн рублей с областного бюджета на федеральный по мероприятиям Программы комплексного восстановления в части обеспечения пожарной безопасности, оснащения автобусов и скорой помощи средствами РЭБ, развития системы «Безопасный город»;

включение реконструкции Литейного моста через Десну в Бежицком районе в федеральную адресную инвестиционную программу;

включение в Программу комплексного восстановления мероприятий по закупке пассажирского транспорта за счет средств федерального бюджета;

выделение дополнительного финансирования для компенсации ущерба хозяйствующим субъектам, пострадавшим от атак со стороны ВСУ, по линии Минэкономразвития и Минсельхоза России;

докапитализация регионального фонда развития промышленности для предоставления займов на инвестиционные цели и оборотные средства;

реконструкция участка автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орёл − Брянск − Смоленск до границы с Республикой Беларусь.

«Благодарен коллегам за подробный и конструктивный анализ, а также результативный диалог, который направлен на развитие не только Брянской области, но и других приграничных регионов», — отметил Егор Ковальчук.