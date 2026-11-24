Губернатор Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак ВСУ на Брянскую область 23 ноября.

«В результате удара украинского дрона загорелся жилой дом в поселке Белая Березка Трубчевского района. Ранен 64-летний хозяин дома», − сообщил глава региона.

В поселке Климово атаке БПЛА подвергся пассажирский микроавтобус. Пострадали водитель и две пассажирки.

Около села Картушин в Стародубском районе беспилотник атаковал автомобиль. «Водитель получил многочисленные ранения. Мужчина доставлен в больницу», − написал руководитель Брянщины в своем канале в MAX.

Егор Ковальчук добавил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено лечение.