Спортсмен из Брянска Никита Типоченков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо среди мастеров, который завершился на Кипре.

Турнир состоялся в городе Лимасол и собрал самбистов в возрасте от 35 лет из 17 стран. Никита Типоченков стал лучшим в весовой категории до 98 кг.

Чемпион мира служит в УМВД России по Брянской области, он — капитан полиции.

«Это не просто победа, это результат упорного труда, дисциплины и настоящей преданности спорту. Поздравляем нашего коллегу с этим выдающимся достижением. Желаем уверенно двигаться вперёд и покорять новые вершины», − отметили в ведомстве.