В понедельник, 23 ноября, РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доходам за за второй квартал 2026 года.

Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» ранжировали субъекты РФ по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого при среднедушевом доходе 192 200 рублей в месяц могут приобрести 6,28 фиксированного набора товаров и услуг.

В тройку лучших также вошли Чукотский (5,48 набора) и Ненецкий (5,42 набора) автономные округа. На четвертом месте — Магаданская область (4,47 набора), на пятом — Москва (4,03 набора).

Брянская область заняла 57-е место. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило на Брянщине 2,23 при среднедушевом доходе в 55 500 рублей. Реальную динамику доходов населения по сравнению со вторым кварталом 2025 года исследователи оценили в 103,8%.

Фиксированный набор потребительских товаров и услуг — это определённый перечень товаров и услуг, который используется для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных регионах или в разное время. Он включает в себя товары первой необходимости и услуги, которые отражают структуру потребления среднего жителя. Этот набор позволяет отслеживать динамику цен и анализировать инфляционные процессы.