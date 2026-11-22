Управление Роспотребнадзора по Брянской области напомнило жителям региона о важности употребления свежих овощей, фруктов и ягод, а также рассказало, на что следует обращать внимание при их покупке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В плодоовощной продукции содержатся необходимые организму витамины, микроэлементы и другие ценные питательные вещества. Однако, чтобы продукты приносили пользу и были безопасными, важно соблюдать несколько простых рекомендаций. В первую очередь специалисты советуют покупать овощи, фрукты и ягоды только в официальных местах торговли. При необходимости у продавца следует запрашивать документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

«Также стоит обращать внимание на условия торговли: продавец должен соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, использовать чистую санитарную одежду и головной убор. Торговая точка и прилегающая территория должны содержаться в чистоте», - прокомментировали в ведомстве.

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