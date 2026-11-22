Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ нанесли удары по мирным жителям региона и гражданским объектам.

«В селе Алешковичи Суземского района после атаки украинского дрона по частному дому ранение получил 20-летний парень. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дом сгорел», − рассказал руководитель Брянщины.

В Погаре в результате удара БПЛА получили повреждения административное здание и служебные автомобили.

Из-за атак беспилотников пострадали два сельхозпредприятия − в деревне Ильино Трубчевского района и селе Лужки Стародубского района.

«Повреждения получили здания, автомашины и оборудование», − написал глава региона в своем канале в MAX.