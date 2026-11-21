В Брянской области два мирных жителя пострадали в результате атак, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Севском районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Ранения получил 44-летний водитель, его госпитализировали.

В Стародубском районе ранен 21-летний местный житель. В момент атаки он ехал на мопеде. Молодого человека доставили в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.

Глава региона добавил, что за минувшие сутки над регионом уничтожено 133 беспилотника самолетного типа.