Губернатор Брянской области Егор Ковальчук поздравил работников транспорта с профессиональным праздником.

«Отрасль объединяет представителей разных профессий — водителей и машинистов, летчиков и моряков, диспетчеров и дорожников. На каждом из них лежит большая ответственность — за безопасность пассажиров, сохранность грузов и точность движения», — отметил глава региона.

Егор Ковальчук констатировал, что Брянщина является крупным транспортным узлом, через который проходят ключевые автомобильные трассы и железнодорожные пути.

«Такая работа требует выдержки и постоянной концентрации в любую погоду и в любое время суток. Эту высокую планку задали ветераны отрасли, которые хранят традиции и передают опыт молодым», — подчеркнул губернатор и пожелал транспортникам крепкого здоровья, благополучия, безопасных дорог и рейсов.