Железнодорожники подготовили вокзалы, платформы и пешеходные мосты в Брянской области к работе в зимний период.

На вокзале Брянск-Орловский, а также на 66 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и другого инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения.

Кроме того специалисты обследовали 240 пассажирских платформ, 8 переходных мостов. Для обеспечения своевременной очистки и обработки платформ от осадков, подготовлено 32 единицы малой снегоуборочной техники, более 200 единиц ручного инвентаря и около 400 тонн противогололёдных средств.

Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда, обеспечены зимней спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.