На встрече с губернатором Егором Ковальчуком Андрей Канчельскис сообщил, что уходит с поста главного тренера брянского «Динамо».

Как сообщил ФК «Динамо-Брянск», наставник команды принял это решение самостоятельно.

Андрей Канчельскис пришел в клуб в декабре 2024 года. Он сумел привести сине-белых к победе в Первенстве Второй лиги Б и с первого места в группе «серебро» вывел команду в «золото».

«Осень в коллективе лучших команд Второй лиги А стала для нас тяжелым испытанием, с которым справиться не удалось», — признали в клубе.

За 66 матчей, которые брянцы сыграли под руководством легендарного футболиста и известного тренера, «Динамо» одержало 35 побед, было 12 ничьих и 19 поражений.

«Команда Андрея Канчельскиса подарила нам массу положительных эмоций и стала главным фактором возвращения болельщиков на трибуны. Но каждая красивая история когда-то заканчивается... Это была славная охота. Спасибо, Андрей Антанасович!» — говорится в сообщении ФК.