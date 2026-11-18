В первый снегопад на расчистку улиц Брянска вышло восемь комбинированных дорожных машин. Дорожники областного центра открыли сезон уборки снега.

«Эта техника будет в течение дня в две смены проезжать по главным транспортным магистралям, убирать выпавшие осадки с проезжей части и посыпать её песко-соляной смесью», − отметили в муниципалитете.

Со ссылкой на дорожное управление горадминистрация заявила, что и техника, и люди к зиме готовы. Для борьбы с гололёдом запасено 32 000 кубометров технической соли и 28 800 кубометров песка. В уборке дорог, тротуаров, лестниц, мостов и общественных пространств власти намерены задействовать 142 человека и 125 единиц спецтехники.