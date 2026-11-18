В Брянской области 17 ноября случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на улице Кирова в городе Сельцо, сообщило региональное ГУ МЧС России.

В ликвидации последствий автоаварии приняли участие спасатели, рассказало чрезвычайное ведомство. Судя по фото с места происшествия, автомобиль съехал с дороги и оказался среди деревьев. Поврежденный кузов пришлось вскрывать с помощью ручного пожарно-спасательного инструмента, чтобы деблокировать пострадавшего.

Других подробностей ДТП ГУ МЧС не сообщает.