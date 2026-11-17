На совещании с заместителями губернатора в правительстве Брянской области проанализировали результаты работы органов власти и реакцию на обращения граждан через платформу обратной связи.

«За последнюю неделю увеличилось количество обращений, связанных со здравоохранением, в том числе с записью на прием и оформлением электронных медицинских документов», − отметил губернатор Егор Ковальчук. Глава региона назвал антилидеров, в число которых попали брянские городские поликлиники №№1 и 4, Клинцовская и Новозыбковская ЦРБ. Руководитель Брянщины дал депздраву поручение разобраться, в чем причина такого положения дел.

Егор Ковальчук прокомментировал обращения по поводу дороги ко второму корпусу школы №71. «Если тротуар — зона ответственности Брянской городской администрации, то сам проезд не включен в схему дорог областного центра и не может быть заасфальтирован за счет бюджета. Дорога должна быть соответствующим образом оформлена — город уже занимается этим», - сказал губернатор.

Глава региона обратил внимание руководителей муниципалитетов на важность организации освещения. «Это, в первую очередь, вопрос обеспечения безопасности граждан!» - уверен глава региона.

В повестке продолжают оставаться такие актуальные проблемы, как вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок возле контейнерных площадок, отопление и ремонт дорог.

«Жители помогают выявить проблемные точки, а власть на местах должна принимать меры и своевременно сообщать о своих решениях, чтобы у людей не было ощущения, что они пишут в пустоту», − подчеркнул Егор Ковальчук.