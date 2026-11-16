В Брянской области 14 ноября случилось смертельное ДТП. Трагедия произошла около 17:55 в Почепском районе.

«По предварительной информации, на 22-м километре автомобильной дороги регионального значения Брянск − Новозыбков − Погар 30-летний водитель транспортного средства допустил столкновение с автомобилем KIA под управлением 56-летней женщины-водителя, которая двигалась во встречном направлении», — рассказали в ГАИ.

Автомобилистка разбилась насмерть. Пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи.