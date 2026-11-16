Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак беспилотников на регион в воскресенье, 15 ноября.

«Фашистский дрон-камикадзе напал на гражданскую машину вблизи села Первомайское Севского района. Ранены 37-летний водитель, а также 63-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля», − сообщил руководитель Брянщины.

Беспилотник ВСУ нанес удар по селу Дареевск Погарского района. В результате атаки ранения получил 76-летний пенсионер.

«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено лечение», − отметил глава региона.