В Брянской области заметно укрепляется кадровый состав медучреждений: за текущий год в больницы и поликлиники региона устроились 104 врача, среди них — 36 участковых терапевтов. Это хорошая новость для пациентов: людям проще попасть на приём, а нагрузка на действующих специалистов понемногу снижается.

Среди новых сотрудников — Елизавета Козлова, она теперь работает терапевтом во втором терапевтическом отделении поликлиники Брянской городской больницы №2. Елизавета вернулась на Брянщину после выпуска из Первого Санкт‑Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова и уже влилась в коллектив. В той же больнице нашла своё место и Алина Андрианова — девушка трудится медицинской сестрой в хирургическом отделении стационара. Она окончила Брянский медико‑социальный техникум имени академика Н. М. Амосова и с первых дней старается быть полезной команде.

Пополнились кадрами и другие учреждения. В Брянской городской детской поликлинике №2 к работе приступила участковый врач‑педиатр Алина Шмыгель — она училась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова и теперь помогает маленьким пациентам. А Дарья Частова, выпускница Новозыбковского медицинского колледжа, вошла в состав выездной бригады скорой помощи Суражской центральной районной больницы: на её плечах — срочные вызовы и первая помощь там, где она особенно нужна.

В регионе продолжают делать ставку на привлечение молодых специалистов: программы поддержки, жильё и наставничество помогают выпускникам быстрее освоиться и остаться работать в родных местах.