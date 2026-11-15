Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак ВСУ на Брянскую область в субботу, 14 ноября.

В селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе атаковал 76-летнего местного жителя, который ехал на электровелосипеде. Мужчина погиб. «Огромное горе для близких. Семье будет оказана необходимая помощь», − сообщил глава региона.

В поселке Щербиничи Злынковского района беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на остановке. «По предварительной информации, никто из семи пассажиров не пострадал. Автобус получил механические повреждения», − уточнил руководитель Брянщины.

Четыре человека получили ранения на автодороге у села Чубковичи Стародубского района в результате атаки БПЛА. Поврежден экскаватор, который вел земельные работы.

Атаке беспилотников подвергся и поселок Климово. Ранены двое мирных жителей, повреждения получили пять частных жилых домов, три трактора и два автомобиля.

Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.