В Брянске на 70‑м году жизни скоропостижно скончался доцент Брянского государственного технического университета Владимир Рогалев. В вузе новость о его смерти назвали шокирующей: коллеги вспоминают преподавателя как добродушного, энергичного и творческого человека, чьё внезапное исчезновение стало большой утратой.

Владимир Рогалев долгое время возглавлял кафедру «Тепловые двигатели» БГТУ, а позже работал доцентом на кафедре «Турбиностроение и трубопроводные транспортные системы». Кандидат технических наук, он много лет посвятил развитию технического образования и подготовке специалистов.

Прощание с Владимиром Рогалевым пройдёт в понедельник.