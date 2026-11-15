В Брянской области завершился ремонт участка автодороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск – Голубча протяженностью 3,5 км в Трубчевском районе, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, привели в порядок водопропускные трубы, укрепили откосы и обочины.

На отремонтированном участке появился новый автобусный павильон, обустроена разворотная площадка. Вдоль дороги поставлены новые дорожные знаки, на проезжую часть нанесена разметка.