В воскресенье, 15 ноября, брянское «Динамо» провело последний матч сезона в группе «золото» LEON первенства Второй лиги А.

Сине-белые на домашнем стадионе принимали пятигорский «Машук-КМВ». Гости открыли счет уже на девятой минуте. На 33-й минуте нападающий брянцев Даниил Коноплев забил после подачи с углового. На перерыв команды ушли с ничьей 1:1. Во втором тайме продолжилась борьба за победу: решался вопрос, кто останется в «золотой» группе. Однако счет так и не изменился.

Результат встречи позволил пятигорцам остаться в «золоте», а динамовцы возвращаются в «серебро».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис подвел итоги сезона.

«Сложный год. Всем футболистам благодарен, потому что участвовать в трех турнирах без передышки тяжело. К этому не готовы оказались. Зону «Б» прошли нормально, «серебро» прошли нормально, здесь могли пройти нормально тоже… Если бы выиграли сегодня, остались бы. Думаю, это надо было раньше решать, а не оставлять на последнюю игру. Чуть-чуть не хватило. Жизнь продолжается. Это футбол. Ошибки надо проанализировать, а потом думать, как дальше жить», − сказал наставник брянцев.

Андрей Канчельскис поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку команды.