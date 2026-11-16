С 18 по 21 ноября изменится маршрут двух пригородных поездов Унечского направления. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Брянск-Льговский. Технологическое «окно» назначено с 13:10 до 18:10.

Так, поезда №6306 и №6307 сообщением Унеча – Брянск-Орловский – Унеча проследуют по сокращенному маршруту от/до станции Свень.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».