В Брянской области 16 ноября Госавтоинспекция зарегистрировала смертельное ДТП. Трагедия произошла на 375-м километре федеральной трассы М-3 «Украина».

Как рассказали в ГАИ, около 18:20 40-летний водитель Infiniti по пути от Навли в Брянск отвлёкся от управления, выехал на встречку и врезался в автомобиль «Урал».

Автомобилист умер на месте происшествия, его 21-летний пассажир попал в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«По данному факту следственными органами УМВД России по Брянской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.