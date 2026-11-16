В Брянской области 15 ноября произошла автоавария с участием пассажирского автобуса.

Инцидент случился около 8:45 минут на 51-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Трубчевск в Трубчевском районе.

По версии Госавтоинспекции, 56-летний водитель автобуса не учел погодные условия и потерял управление. Машина скатилась в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали 54-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация, и получивший телесные повреждения 40-летний пассажир. После осмотра медики отпустили его домой и назначили амбулаторное лечение.