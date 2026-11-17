Губернатор Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак ВСУ на Брянскую область во вторник, 17 ноября.

В городском округе Брянск БПЛА атаковал поселок Большое Полпино. В результате удара пострадала 69-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Около поселка Коммуна Навлинского района беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. «Водитель ранен, ему назначено лечение», − сообщил глава региона.

В Погаре из-за удара дронов повреждения получили три машины и двухэтажный дом: в восьми квартирах выбило стекла. Обошлось без пострадавших.

«В Брянске после массированной атаки БПЛА повреждены три гражданских автомобиля и стеклопакеты в многоквартирных домах на площади Партизан, по улицам Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина, проезду Кирпичному. Пострадавших среди жителей нет», − написал руководитель Брянщины в своем канале в MAX.