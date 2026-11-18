Госавтоинспекция сообщила подробности жесткого ДТП в городе Сельцо, которое случилось вечером 17 ноября. Ведомство распространило видеокомментарий по следам происшествия.

Трагедия произошла около 19:20 на выезде из населенного пункта. По версии дорожной полиции, 53-летний водитель автомобиля Great Wall на крутом повороте не справился с управлением. Машину вынесло в кювет, где иномарка врезалась в дерево.

К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели МЧС.

Как выяснилось, травмы пострадавшего в аварии автомобилиста оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер до приезда кареты скорой медицинской помощи.

«В ходе осмотра транспортного средства установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности», − уточнили в ГАИ.

По факту ДТП назначена проверка.