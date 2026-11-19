Бывший главный врач Брянской станции переливания крови Дмитрий Пёхов возглавил Центр крови Федерального медико-биологического агентства России. В четверг, 19 ноября, нового руководителя представили коллективу, пишет «МК в Брянске».

Центр крови ФМБА — это головное учреждение страны по заготовке, контролю качества и обеспечению медицинских организаций компонентами донорской крови.

«Что сказать? Брянщина потеряла, а Москва приобрела ценного специалиста и руководителя», — отмечают журналисты издания и напоминают заслуги Дмитрия Пёхова в о время руководства брянской службой крови.

При нем БОСПК превратилась в структуру, которая смогла обеспечить донорскими материалами не только Брянщину, но и новые регионы России.

«С самого начала спецоперации Дмитрий Пёхов лично неоднократно бывал на новых территориях. И не просто в региональных медучреждениях, а непосредственно в зоне СВО, куда лично доставлял компоненты крови для своих коллег, военных медиков, и на месте проводил обучающие семинары», — рассказывает «МК».

Спасая других, Дмитрий Пёхов рисковал и своей жизнью, при доставке компонентов крови неоднократно попадал под удар FPV-дронов. Под его руководством в БОСПК были созданы несколько новых компонентов крови, которые успешно применяются в зоне СВО.

«Во время работы Дмитрия Пёхова в Брянске наш регион стал первым в стране, где приграничные больницы были обеспечены сухими компонентами крови для оказания помощи гражданским лицам, пострадавшим от атак укронацистов», — констатирует издание.

По данным журналистов, начатая Дмитрием Александровичем в Брянске работа будет продолжена и на федеральном уровне.

«В настоящее время продолжаются клинические испытания некоторых новых препаратов и внедрение разработанных новых подходов в оказании помощи раненым солдатам. Те, что были проверены и допущены к применению, уже успешно используются в войсках и спецподразделениях силовых структур», — говорится в публикации.