РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни в 2025 году.

Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» агрегировали несколько показателей и ранжировали регионы по рейтинговому баллу. «При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, заболеваемость с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания», число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда», — отметили исследователи.

Лучшим по приверженности жителей ЗОЖ признан Дагестан (88,9 балла), на втором месте — Чеченская Республика (86,6 балла), на третьем — Ингушетия (85,6 балла).

Брянская область заняла в рейтинге РИА 34-е место с 56,1 балла. Для сравнения: Смоленская область расположилась на 55-м месте, Курская — на 27-м месте, Орловская — на 12-м месте, Калужская — на 22-м месте.