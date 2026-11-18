Сходить в магазин, добраться до поликлиники, выйти во двор подышать. Для многих это строчки обычного дня. Для других даже короткий маршрут превращается в задачу, которую в одиночку не решить. Российский Красный Крест выпустил мобильное приложение "Здесь помогают", и найти человека, который подстрахует, теперь можно прямо со смартфона. Об этом сообщили журналисты сайта КП-Брянск.

Сам сервис работает с 2023 года, а мобильная версия появилась недавно. Она есть для Android и iOS, скачать её можно в Google Play, RuStore и App Store.

Заявку оставляют на то, что нужно здесь и сейчас. Это может быть сопровождение в поликлинику или по делам, покупка продуктов, помощь по хозяйству или компания для прогулки. Исполнителя выбирают сами, глядя на рейтинг и отзывы. Детали обсуждают во встроенном чате, так что переходить в другие мессенджеры не придётся.

Фото: Российский Красный Крест/ Коллаж АиФ

Помогать могут специалисты, представители социальных организаций, сотрудники компаний и самозанятые. Одной регистрации для этого мало. Каждый кандидат беседует с психологами Красного Креста, которые смотрят на мотивацию, личные качества и умение бережно общаться с людьми в уязвимой ситуации. Сведения об образовании, опыте и подготовке тоже проверяют, и в профиле они появляются только после подтверждения.

"Безопасность и комфорт получателей помощи для нас остаются приоритетом. Именно поэтому каждый, кто планирует работать на платформе, проходит беседу с психологами и проверку документов. Такой порядок обеспечивает необходимый уровень доверия между участниками сервиса. Рассчитываем, что мобильное приложение сделает помощь доступнее для жителей регионов, в том числе Брянской области", – пояснил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Проект развивается при поддержке Фонда президентских грантов. Перед открытым стартом приложение прошло пилотный этап. Его тестировали и дорабатывали вместе с 52 региональными отделениями организации, чтобы сервис работал без сбоев.