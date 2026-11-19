Прокуратура Брянской области обнародовала данные о кражах на территории региона за 10 месяцев 2026 года.

С января по октябрь на Брянщине было совершено 2188 преступлений по статье 158 УК РФ (кража), их количество по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 11,7%.

«Более половины преступлений данной категории совершено на территории Брянска (62,6%): Бежицкого (410), Советского (470), Фокинского (290), Володарского (199) районов», - отметили в надзорном органе.

Чаще всего воры промышляют в магазинах. В общественных местах зарегистрировано более 1100 краж.