Коллекция фототехники МИФ – Музея Истории Фотографии – пополнилась камерой Аякс. В советские годы такую вещь нельзя было купить в магазине, да и увидеть её удавалось немногим. Передал аппарат в дар предприниматель, член Попечительского совета музея и президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов. Первыми об этой истории рассказали журналисты сайта КП-Брянск.
Камеру делали для МВД и КГБ. В середине прошлого века подобная техника разрабатывалась в закрытых лабораториях и на профильных заводах, причём не только в СССР, но и в других странах Восточной Европы. Съёмку называли конспиративной, позже в советских документах закрепился термин негласная фотосъёмка.
Первое, что замечает посетитель, это отсутствие любых надписей. Ни логотипа завода, ни названия модели, у части экземпляров не было даже номера. Логика простая. Если оперативника засекли, камера не должна вывести ни на производителя, ни на владельца.
Второе, механика. Пружинный привод давал 10–12 кадров подряд, а для скрытой работы это принципиально. Времени на второй дубль обычно не оставалось. Но главная хитрость – в маскировке. Корпус носили под одеждой, объектив прятали в пуговице пальто. Оперативник тянул за тросик в рукаве, половинки пуговицы расходились, открывая оптику. Кадр снят, пуговица вернулась на место. Для тёплого сезона придумали другую версию, с маскировкой в пряжке брючного ремня.
Такие камеры оставались в работе у подразделений КГБ, МВД и других спецслужб почти до конца 1990-х.
"Передача музею подобных предметов напрямую работает на сохранение исторического наследия. Аппарат Аякс показывает конкретный этап развития отечественной специальной техники. Рассчитываю, что экспозиция заинтересует посетителей разного возраста и даст музею новый импульс", – отметил Дмитрий Корнилов.
Сейчас камера стоит в зале постоянной экспозиции. Музей благодарит Дмитрия Корнилова за поддержку и участие в пополнении фондов.