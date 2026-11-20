Коллекция фототехники МИФ – Музея Истории Фотографии – пополнилась камерой Аякс. В советские годы такую вещь нельзя было купить в магазине, да и увидеть её удавалось немногим. Передал аппарат в дар предприниматель, член Попечительского совета музея и президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов. Первыми об этой истории рассказали журналисты сайта КП-Брянск.

Камеру делали для МВД и КГБ. В середине прошлого века подобная техника разрабатывалась в закрытых лабораториях и на профильных заводах, причём не только в СССР, но и в других странах Восточной Европы. Съёмку называли конспиративной, позже в советских документах закрепился термин негласная фотосъёмка.

Первое, что замечает посетитель, это отсутствие любых надписей. Ни логотипа завода, ни названия модели, у части экземпляров не было даже номера. Логика простая. Если оперативника засекли, камера не должна вывести ни на производителя, ни на владельца.

Фото Музея Истории Фотографии

Второе, механика. Пружинный привод давал 10–12 кадров подряд, а для скрытой работы это принципиально. Времени на второй дубль обычно не оставалось. Но главная хитрость – в маскировке. Корпус носили под одеждой, объектив прятали в пуговице пальто. Оперативник тянул за тросик в рукаве, половинки пуговицы расходились, открывая оптику. Кадр снят, пуговица вернулась на место. Для тёплого сезона придумали другую версию, с маскировкой в пряжке брючного ремня.

Такие камеры оставались в работе у подразделений КГБ, МВД и других спецслужб почти до конца 1990-х.

"Передача музею подобных предметов напрямую работает на сохранение исторического наследия. Аппарат Аякс показывает конкретный этап развития отечественной специальной техники. Рассчитываю, что экспозиция заинтересует посетителей разного возраста и даст музею новый импульс", – отметил Дмитрий Корнилов.

Сейчас камера стоит в зале постоянной экспозиции. Музей благодарит Дмитрия Корнилова за поддержку и участие в пополнении фондов.