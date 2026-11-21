На заседании Брянской областной думы в первом чтении принят проект регионального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Как отметил глава региона Егор Ковальчук, главный финансовый документ сохранил социальную направленность.

«Наибольший объем финансирования запланирован на реализацию госпрограмм по развитию образования и науки, здравоохранения, социальную и демографическую политику, а также государственных полномочий в строительстве, архитектуре и развитии дорожного хозяйства», − констатировал губернатор.

В бюджете-2027 заложены средства на повышение МРОТ с 1 января 2027 года на 6,8% до 28 935 рублей, увеличение зарплат сотрудников противопожарной службы на 20%, индексацию зарплат бюджетников и соцвыплат на 4%, поддержку участников СВО и их семей.

Продолжатся строительство школы на улице Амосова и детсада на улице Бурова в Брянске, реконструкция Бордовичского водозабора, поддержка пострадавших предприятий, малого и среднего бизнеса.

«Дорожный фонд с учетом федеральной поддержки составит 13,8 млрд рублей, включая строительство дублера улицы Карачижской», − уточнил Егор Ковальчук.

Депутаты также внесли поправки в бюджет 2026 года. Его доходная часть выросла на 2,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений и корректировки налоговых и неналоговых доходов.

«Дополнительные средства распределены на социальные выплаты участникам СВО и членам их семей, поддержку жителей области, утративших жилье в ходе обстрелов со стороны ВСУ, финансовую помощь муниципальным образованиям», − рассказал губернатор.