Решение о запрете на продажу вейпов и жидкостей к ним приняла на заседании 20 ноября Брянская областная дума.

Торговля электронными системами для курения в Брянской области полностью запрещается с 1 марта 2027 года. Запрет вводится на пять лет и распространяется на покупателей всех возрастов.

Как рассказал губернатор Егор Ковальчук, такие же ограничения устанавливают еще 20 регионов РФ.

«Проект закона разработан в целях сокращения потребления никотинсодержащей продукции на территории Брянской области, укрепления принципов здорового образа жизни, охраны жизни и здоровья граждан, в первую очередь − несовершеннолетних», − отметил глава региона.

Исследования показывают, что к вейпам пристрастилась уже четверть подростков страны. Важно понимать, что такие электронные системы — серьезная угроза для дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы, особенно у неокрепшего организма.