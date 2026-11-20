С 20 ноября в Бежицком районе Брянска общественный транспорт начал высаживать и забирать пассажиров с новых остановок «Поликлиника стальзавода».

В мэрии уточнили, что построенные по просьбам жителей на Литейной улице остановочные пункты теперь включены в реестр муниципальных маршрутов.

На «Поликлинике стальзавода» останавливаются троллейбус №12, автобусы №3, 11, 19, 20, 54 и маршрутки №36, 99.

Для автомобилистов-пациентов медучреждения дорожники предусмотрели парковочный карман.

В муниципалитете напомнили, что на Литейной завершается капитальный ремонт. «Важная для района магистраль была расширена и получила 17 современных остановочных комплексов», − отметили в горадминистрации.