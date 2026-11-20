Брянская мэрия со ссылкой на муниципальный отдел по транспорту рассказала, на чем можно доехать до нового здания городской поликлиники №4.

Медучреждение недавно открыли на территории старого аэропорта на улице Николая Амосова.

До поликлиники везут:

автобус №4 «Микрорайон №5 – ул. Горбатова – Брянская городская поликлиника №4 – Юрфак БГУ».

автобус №22 «Набережная – Тубдиспансер – ул. Крахмалёва – 10-й Микрорайон».

автобус №48 «Пос. Ходаринка – микрорайон «Деснаград» (нужно выйти на остановке «Гостиница «Спортивная» на улице Советской, туда же довезет и маршрутка №34 «Школа №61 – Дизельный завод»).

автобус №150 «Тиганово – Дворец единоборств» (высадиться следует на остановочном пункте «По требованию» на улице Ильи Иванова).

«Добраться до нового здания корпуса поликлиники поможет и автобус №27. Сегодня, передвигаясь на нём, можно сделать пересадку на транспорт, который идёт до лечебного учреждения. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы пустить 27-й через остановку «Поликлиника №4», - рассказали в горадминистрации.

Пресс-служба муниципалитета заверила, что специалисты отделе по транспорту прорабатывают новые решения проблемы с транспортной доступностью поликлиники №4 на улице Николая Амосова. Рассматриваются разные варианты с учётом общественного мнения и оценки пассажиропотока.