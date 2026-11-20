Прокуратура Брянской области проанализировала данные о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в регионе за 10 месяцев 2026 года.

С января по октябрь на Брянщине было зарегистрировано 853 наркопреступления. Это на 26,8% меньше, чем отмечалось за тот же период прошлого года.

Больше половины (61,3%) таких преступных деяний зафиксировано в Брянске.

«На 30,3% сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или аналогов», − констатировали в надзорном органе.