В лесу у деревни Барковичи Дубровского района погиб 67-летний мужчина. Пенсионер подорвался на взрывном устройстве, которое было сброшено с украинского беспилотника, рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

«Глубокие соболезнования родным погибшего, семье будет оказана необходимая помощь», − написал руководитель Брянщины в своем канале в MAX.

Глава региона напомнил брянцам, что походы в лес, особенно в прилегающих к зоне проведения СВО районах, потенциально опасны и могут закончиться трагически.

«Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны!» − обратился Егор Ковальчук к жителям области.