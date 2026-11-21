Суды общей юрисдикции Брянской области предупредили жителей региона, что в последнее время участились случаи мошенничества через мессенджеры. Аферисты выдают свои сообщения за рассылку судебной корреспонденции.

Как заявила пресс-служба, брянские суды не отправляют гражданам свои документы посредством мессенджеров, в том числе «Макса», и не предлагают для ознакомления с судебными решениями перейти по интернет-ссылкам.

«Будьте осторожны! Переход по ссылке влечет взлом телефонных приложений с возможностью управления паролями и финансами!» − предупредили в судах.