19 организаций агропромышленного комплекса Брянской области получат финансовую помощь для возмещения ущерба, понесённого в результате проведения контртеррористической операции и обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины. На эти цели из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено почти 380 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.

Средства направят на компенсацию потерь сельскохозяйственных предприятий. В частности, возмещению подлежат утрата сырья и готовой продукции, повреждение посевных площадей, гибель сельскохозяйственных животных, а также уничтожение или повреждение объектов недвижимости, сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Приём документов от пострадавших организаций осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области», - отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что аграрии Брянской области получат 223 млн рублей.