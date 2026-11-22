Губернатор Егор Ковальчук рассказал о последствиях воздушных атак на Брянскую область в воскресенье, 22 ноября.

В селе Кистер Погарского района БПЛА ударил по частному дому. Ранения получил 32-летний мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, сообщил глава региона.

«В селе Чуровичи Климовского района украинский дрон атаковал велосипедиста. 39-летний мужчина доставлен в больницу», − написал руководитель Брянщины в своем канале в MAX.

За минувшие сутки в регионе был сбит 21 беспилотник самолетного типа. По воздушным целям работали силы ПВО Минобороны РФ, МОГ бригады «БАРС-Брянск», линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.