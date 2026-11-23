В Брянске Фокинский районный суд рассмотрел уголовное дело руководителя комитета мэрии по физической культуре и спорту и директора спортшколы «Спартак».

«Должностные лица договорились приобрести льдогенератор стоимостью 325 000 рублей за счет денежных средств, выделенных в качестве субсидии на выплату премии работникам спортивной школы», — рассказали в прокуратуре Брянской области.

Как установил суд, после покупки директор передал льдогенератор главе спорткомитета для личных нужд, а часть выплаченной сотрудникам премии — более 190 000 рублей — изъял.

Силовики оценили нанесенный муниципальному бюджету ущерб в сумму около 80 000 рублей.

Обоих подсудимых суд признал виновными в мошенничестве (по ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Причиненный преступлением вред подельники возместили полностью, и реального срока им удалось избежать.

Осужденные обязаны только выплатить штраф — по 250 000 рублей каждый.

Приговор в законную силу пока не вступил.