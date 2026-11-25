Мэрия Брянска сообщила, что дорожники Брянска встретили снегопад во всеоружии. В ночь на 25 ноября на расчистку дорог города вышли 18 КДМ, 4 погрузчика и 10 тракторов.

«В течение дня вся техника будет задействована в чистке проезжей части, мостов и тротуаров, площадей и улиц», − отметили в горадминистрации.

Все работы идут в штатном режиме, заверила пресс-служба муниципалитета.

На противогололедную обработку улиц за ночь коммунальщики израсходовали свыше 590 кубометров песко-соляной смеси.

Днем начат вывоз снега с главных площадей и центральных улиц.

Городские власти напомнили, что для зимнего содержания улично-дорожной сети в Брянске готовы задействовать 125 единиц спецтехники, в том числе 37 комбинированных дорожных машин, 10 автогрейдеров, 5 лаповых снегоочистителей, 16 погрузчиков, экскаваторы, самосвалы и тракторы. На уборку снега вручную единовременно могут выйти более 140 человек.