Лекционный зал Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева привык к разговорам о книгах, но в этот вечер повод был другой. Сюда пригласили людей, для которых визит на станцию переливания крови давно стал обычным делом. Памятные знаки вручили 25 кадровым донорам Брянской областной станции переливания крови, рассказали журналисты сайта "КП-Брянск".

Гости подобрались серьёзные. Доноров поздравили заместитель губернатора Виталий Свинцов и директор регионального департамента здравоохранения Татьяна Маркина. К ним присоединился Андрей Недбайкин, заместитель председателя Общественной палаты области, заслуженный врач РФ РФ и главный врач кардиодиспансера. В зале были депутаты областной Думы и горсовета, руководители больниц, а также советник Уполномоченного по правам человека в Брянской области Александр Орешеч. Пришли и представители общественных объединений.

"Основа донорского движения – граждане, которые посещают станцию переливания крови на регулярной основе и делают это осознанно. Благодаря им лечебные учреждения области располагают стабильным запасом донорской крови. Российский Красный Крест продолжит работу по поддержке доноров и популяризации донорства. Благодарю всех, кто участвовал в организации этой церемонии", – отметил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста

Официальной частью вечер не ограничился. Екатерина Галдина, координатор регионального отделения "Волонтёров-медиков" и член Общественной палаты, прочитала лекцию о донорстве костного мозга. Затем гостям показали ролик Первого канала с Еленой Малышевой.

Живее всего прошла встреча с Евгением Гребнёвым. Преподаватель и волонтёр Красного Креста, он сам стал донором костного мозга. Вопросов из зала было много, и Гребнёв разобрал самые расхожие мифы о процедуре. Когда отвечает человек с личным опытом, это убеждает лучше любого буклета.

Организаторы поблагодарили "Волонтёров-медиков" и лично Екатерину Галдину за помощь в подготовке встречи. Слова признательности прозвучали и в адрес коллектива библиотеки. Её директор, депутат областной Думы Геннадий Селебин, предоставил зал для церемонии.

В Красном Кресте намерены и дальше рассказывать жителям региона о донорстве крови и костного мозга.